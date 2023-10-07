Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС объявил его стране войну

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Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал войной обстрел территорию страны палестинской группировкой ХАМАС и вторжение боевиков.

«Хамас совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль», - заявил министр.

Галант добавил, что подразделения ЦАХАЛ повсеместно ведут бои с противником. Он отметил, что Израиль одержит победу в этом конфликте.

Утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало тирриторию Израиля ракетами, запущенными с территории Газы. Армия обороны Израиля заявило о проникновении в страну «неопределенного количества боевиков». Израиль признал, что боевики ХАМАС взяли под контроль 7 объектов на границе с сектором Газа.

В Израиле шесть человек убиты, около 200 ранены, сообщает Al Jaseera. Боевики ХАМАС заявили, что захватили в плен около 35 израильских военных и поселенцев из Сдерота.