В стране и мире Житель Уразово Белгородской области погиб при обстреле ВСУ «Градом» Анна Назайкина От полученных ран мужчина скончался на месте. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Украинские военные обстреляли «Градом» поселок Уразово в Белгородской области, один мирный житель погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. «К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте», - цитирует RT. Кроме того, в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня пострадали 14 домов, один соцобъект и автомобиль ГАЗель. Сейчас в поселке работают соответствующие оперативные службы, проводится подомовой обход. Экспертное мнение и аналитика