Житель Уразово Белгородской области погиб при обстреле ВСУ «Градом»
От полученных ран мужчина скончался на месте.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Украинские военные обстреляли «Градом» поселок Уразово в Белгородской области, один мирный житель погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте», - цитирует RT.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня пострадали 14 домов, один соцобъект и автомобиль ГАЗель.
Сейчас в поселке работают соответствующие оперативные службы, проводится подомовой обход.