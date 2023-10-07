В стране и мире спецоперация Летчики Ка-52 показали разгром бронетехники ВСУ, спрятанной в лесополосе Цель была уничтожена точным ударом управляемой ракеты. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские летчики Ка-52 показали уничтожение бронированной техники украинских боевиков на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. Противник укрыл свою бронетехнику в лесополосе, уточнили в военном ведомстве. Экипаж «Аллигатора» уничтожил вражескую цель точным ударом управляемой ракеты. По последним данным МО, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 12 361 танк и других боевых бронированных машин ВСУ. Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Цели СВО - освободить ЛНР и ДНР, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика