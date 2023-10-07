Летчики Ка-52 показали разгром бронетехники ВСУ, спрятанной в лесополосе
Цель была уничтожена точным ударом управляемой ракеты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские летчики Ка-52 показали уничтожение бронированной техники украинских боевиков на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Противник укрыл свою бронетехнику в лесополосе, уточнили в военном ведомстве.
Экипаж «Аллигатора» уничтожил вражескую цель точным ударом управляемой ракеты.
По последним данным МО, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 12 361 танк и других боевых бронированных машин ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Цели СВО - освободить ЛНР и ДНР, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.