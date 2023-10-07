Армия Армия Армия

На сцене ЦДРА выступили финалисты XVIII Всероссийского фестиваля «Катюша»

Ян Брацкий
00:07 07.10.2023
В этом году фестиваль посвящен специальной военной операции и ее участникам - героическим защитникам Родины и их близким.
На сцене ЦДРА выступили финалисты XVIII Всероссийского фестиваля «Катюша»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Финал XVIII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Российской Армии, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, а также членов их семей «Катюша» состоялся в Центральном Доме Российской Армии.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В этом году фестиваль посвящен участникам специальной военной операции. Организаторы и артисты подобрали соответствующий репертуар. Это песни о героизме и подвигах наших бойцов, о суровой солдатской правде, о любви к Родине и близким.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Мы живем в очень непростое время и первое, о чем мы говорим - это спецоперация и, конечно, наши участники, в первую очередь выбрали песни, посвященные именно СВО. Все песни на позитивной ноте, они способствуют поднятию боевого духа, поднимают на борьбу и утверждают нас в победе», - сказала режиссер фестиваля, художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова.

На сцене ЦДРА выступили таланты со всех уголков России. Они представляли не только Минобороны, но и другие силовые структуры – Таможенную службу, МЧС, Следственный комитет и ФСИН.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Творческое состязание организовали в четырех номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» и «Авторская песня».

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Настолько все пронзительно и душевно, что даже если мы поем о России, о маме или любимой женщине, то все это с признанием и с душой. Если мы не поем о ребятах за ленточкой, то на сцене выступают те военнослужащие, которые или только приехали оттуда или туда собираются. Их выход на сцену - благодарность всем тем, кто сейчас защищает нашу правду», - добавила Титова.

Исполнительское мастерство участников фестиваля «Катюша» оценивали представители Минобороны, Герои России – участники СВО, известные деятели культуры и искусства.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Помимо вручения Гран-при и призов в номинациях, состоялось награждения специальными призами за лучшее исполнение песен, посвященных героям спецоперации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
На Украине арестованы счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму свыше $460 млн
17:38 В стране и мире
Нефтяников призвали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
17:02 В стране и мире
Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Ван Хельсинга»
15:14 В стране и мире
Видео
Раздавивший такси в Москве в ноябре 2022 года водитель грузовика получил 12 лет
15:10 В стране и мире
Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Киева сыграла
Популярное
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.