Армия На сцене ЦДРА выступили финалисты XVIII Всероссийского фестиваля «Катюша» Ян Брацкий В этом году фестиваль посвящен специальной военной операции и ее участникам - героическим защитникам Родины и их близким. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Финал XVIII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Российской Армии, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, а также членов их семей «Катюша» состоялся в Центральном Доме Российской Армии. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» В этом году фестиваль посвящен участникам специальной военной операции. Организаторы и артисты подобрали соответствующий репертуар. Это песни о героизме и подвигах наших бойцов, о суровой солдатской правде, о любви к Родине и близким. «Мы живем в очень непростое время и первое, о чем мы говорим - это спецоперация и, конечно, наши участники, в первую очередь выбрали песни, посвященные именно СВО. Все песни на позитивной ноте, они способствуют поднятию боевого духа, поднимают на борьбу и утверждают нас в победе», - сказала режиссер фестиваля, художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» На сцене ЦДРА выступили таланты со всех уголков России. Они представляли не только Минобороны, но и другие силовые структуры – Таможенную службу, МЧС, Следственный комитет и ФСИН. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Творческое состязание организовали в четырех номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» и «Авторская песня». «Настолько все пронзительно и душевно, что даже если мы поем о России, о маме или любимой женщине, то все это с признанием и с душой. Если мы не поем о ребятах за ленточкой, то на сцене выступают те военнослужащие, которые или только приехали оттуда или туда собираются. Их выход на сцену - благодарность всем тем, кто сейчас защищает нашу правду», - добавила Титова. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Исполнительское мастерство участников фестиваля «Катюша» оценивали представители Минобороны, Герои России – участники СВО, известные деятели культуры и искусства. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Помимо вручения Гран-при и призов в номинациях, состоялось награждения специальными призами за лучшее исполнение песен, посвященных героям спецоперации. Экспертное мнение и аналитика