В стране и мире Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник у побережья Крымского полуострова Попытка ВСУ совершить атаку по российским объектам была пресечена примерно в 22:30 по московскому времени. © Фото: Екатерина Аерьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: По сообщениям Министерства обороны РФ, 6 октября около 22:30 (моск. время) средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат у побережья Крымского полуострова. Уточняется, что в 10 километрах от юго-западного побережья Крыма сработали силы ПВО малого ракетного катера Черноморского флота РФ, была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по российским объектам с помощью беспилотника. Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика