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Автомобиль такси сбил двух человек в Гагаринском тоннеле Москвы

Владимир Рубанов
08:34 06.10.2023
Пострадали двое находившихся у неисправной легковушки, которая остановилась на внешней стороне ТТК.
© Видео: Департамент транспорта Москвы © Фото: moscowproc, Telegram
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Автомобиль такси сбил двух человек, врезавшись в неисправную легковушку, которая остановилась на внешней стороне ТТК Москвы в Гагаринском тоннеле. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Пострадала также пассажирка такси. Все трое доставлены в медицинские учреждения.

На записи, которую опубликовал Дептранс Москвы, видно, как такси на высокой скорости сносит стоящую на аварийке Lada Largus. При этом один из пострадавших попал как раз между столкнувшимися машинами, а другой, который находился у водительской двери, был сбит с ног корпусом автомобиля.

На месте работают оперативные службы города, в случившемся разбираются полицейские. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

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