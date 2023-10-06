Бойцы спецназа ЦВО отработали в тылу захват опорного пункта

Занятия на полигоне проводят опытные инструкторы с боевым опытом, полученным в ходе спецоперации.

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Бойцы спецназа Центрального военного округа (ЦВО) проработали навыки захвата опорных пунктов противника в одном из тыловых районов спецоперации, сообщает Минобороны.

Спецназовцы потренировались вести тактические действия в разных видах боя: при захвате опорных пунктов, в лесной местности и в городской застройке. Бойцы отработали взаимодействие с артиллерийскими подразделениями и расчетами БПЛА. Во всех тренировках используются боевые боеприпасы и разное оружие: автоматы Калашникова, снайперские винтовки Драгунова и пулеметы.

Занятия на полигоне проводят опытные инструкторы с боевым опытом, полученным в ходе спецоперации. Их задача - научить военнослужащих действовать в разных боевых обстановках и в условиях резко меняющегося хода современного боя.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.