Южно-Сахалинск уходит под воду: власти ввели режим ЧС

В городе подтоплены дороги и сотни частных домовладений, отмечаются перебои в электроснабжении.

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Власти Южно-Сахалинска ввели режим ЧС из-за последствий тайфуна. На юге острова дороги, автомобили, дворы и дома ушли под воду.

«Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации», - написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Надсадин.

К этому часу поступили сообщения о подтоплении более 20 домов, уточнил градоначальник. В региональном главке МЧС России сообщили, что без электричества остаются 584 частных и шесть многоквартирных домов. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее. Повсеместно происходит откачка воды из подтопленных строений.

Между тем, основные объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, как и аэропорт, добавили в ведомстве. Паром и железнодорожный транспорт работают по фактической погоде.