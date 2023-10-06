В Айове протестующие напали на автомобиль кандидата на пост президента США

В результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия была вызвана полиция в связи с материальным ущербом.

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В Гриннелле американского штата Айова двое протестующих совершили нападение на машину команды кандидата в президенты США Вивека Рамасвами после спора об Украине, политика в этот момент машине не было, сообщили в Life.

«Я вежливо разговаривал сегодня с протестующими, однако сразу после этого двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших», - написал Рамасвами в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

Сообщается, что инцидент произошел после обсуждения способов разрешения украинского конфликта между политиком и активистами, когда тот выходил из кафе. В ходе беседы Рамасвами также заявил, что Украину нельзя принимать в НАТО, поскольку это приведет к прямой конфронтации между Россией и США.

По данным американского телеканала Fox News, нарушители врезались в заднюю часть автомобиля, принадлежавшего команде Рамасвами, водитель сразу же скрылся с места аварии. Представители кандидата в президенты не смогли точно сказать, было ли это намеренно.

Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция по факту материального ущерба. Политический деятель добавил, что нарушителей необходимо привлечь к ответственности, при этом на других мирных протестующих не должна ложиться тень двух злоумышленников, а наказание должны понести только виновные.