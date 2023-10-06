В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Айове протестующие напали на автомобиль кандидата на пост президента США

Елизавета Кондрикова
05:16 06.10.2023
В результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия была вызвана полиция в связи с материальным ущербом.
В Айове протестующие напали на автомобиль кандидата на пост президента США
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В Гриннелле американского штата Айова двое протестующих совершили нападение на машину команды кандидата в президенты США Вивека Рамасвами после спора об Украине, политика в этот момент машине не было, сообщили в Life

«Я вежливо разговаривал сегодня с протестующими, однако сразу после этого двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших», - написал Рамасвами в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

Сообщается, что инцидент произошел после обсуждения способов разрешения украинского конфликта между политиком и активистами, когда тот выходил из кафе. В ходе беседы Рамасвами также заявил, что Украину нельзя принимать в НАТО, поскольку это приведет к прямой конфронтации между Россией и США.

По данным американского телеканала Fox News, нарушители врезались в заднюю часть автомобиля, принадлежавшего команде Рамасвами, водитель сразу же скрылся с места аварии. Представители кандидата в президенты не смогли точно сказать, было ли это намеренно.

Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция по факту материального ущерба. Политический деятель добавил, что нарушителей необходимо привлечь к ответственности, при этом на других мирных протестующих не должна ложиться тень двух злоумышленников, а наказание должны понести только виновные.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.