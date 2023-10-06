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Военнослужащие прошли курсы медпомощи на полигоне в Воронежской области

06:56 06.10.2023
Также отдельное внимание направлено на психологическую подготовку контрактников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигонах Минобороны России Западного военного округа в Воронежской области непрерывно продолжаются курсы интенсивной боевой подготовки с военнослужащими по контракту, которые проводятся под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции.

Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи с различными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

При проведении занятий особое внимание уделяется совершенствованию навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового вооружения по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Также с военнослужащими Западного военного округа в ходе тренировок на военном полигоне в Воронежской области проводятся занятия по эвакуации условно раненных с поля боя.

«Как подойти к своему товарищу, как быстро оказать помощь, то есть наложение жгута, остановка крови, и как перевязать - реально за десять дней обучить», - рассказал  санитарный инструктор мотострелковой роты с позывным «Клык».

Основные вопросы подготовки каждого военнослужащего – отработка задач по оказанию самопомощи, способы эвакуации в «серую» зону, где ему оказывается доврачебная медицинская помощь из первого эшелона медицинского носимого снаряжения.

Также особое внимание уделяется психологической подготовке военнослужащих, правильной оценки степени ранения, применению средств для остановки кровотечения, наложению шин и давящих повязок для возможности дальнейшей транспортировки и эвакуации.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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