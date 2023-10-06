Экипажи Ка-52 уничтожили бронетехнику и боевиков на Южно-Донецком направлении

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В ударной вертолетной группе три машины - два «Аллигатора» и Ми-8 с группой огневого прикрытия. Задача стрелков в Ми-8 в случае аварийной посадки обеспечить эвакуацию экипажей. Ударные вертолеты Ка-52 идут парой на предельно малой высоте, скрываясь в складках местности. Вот вертолет словно выныривает, неуправляемые авиационные ракеты поражают пехоту противника.

Резко в сторону и вниз - летчики маневрируют, чтобы избежать возможного ответного удара. Неуправляемые боеприпасы лишь один из элементов огневой мощи вертолета. Во время полета разведка дает координаты новых целей. За один боевой вылет экипажи могут решить сразу несколько задач.

«Выполняли стрельбу с кабрирования неуправляемыми ракетами, попали прямо в расположение живой силы противника. Далее сделали заход на другом направлении по уничтожению бронированной техники управляемым вооружением. Было два попадания, две машины загорелись. На отвороте сработал комплекс обороны, отстрелили тепловые ловушки, сделали маневр и нормально вернулись обратно», - рассказал подробности боевого вылета летчик вертолета Ка-52 по имени Андрей.

Бортовой комплекс обороны - защита от различного типа зенитных боеприпасов. Техника самостоятельно подавляет головки самонаведения уже выпущенных ракет и предупреждает о возможной атаке.

«Летный состав на борту видит эту ракету, им речевой информатор подсказывает, как уклониться от нее, спасти вертолет и жизни» - сказал инженер радиоэлектронного оборудования с позывным «Ракета».

Каждый вылет вертолетной ударной группы не похож на предыдущий. Для безопасности летчики постоянно меняют маршруты. Сразу после посадки пополняется боекомплект, заливается топливо, ведь машина должна быть всегда готова к выполнению боевой задачи. Авиационные техники осматривают узлы и агрегаты. Инженер с позывным «Патрик» знает об удивительной живучести «аллигаторов».

«От начала вертолета до самого хвоста они были полностью простреляны, однако сами добирались обратно. Буквально два-три дня и готовы снова в бой», - отметил инженер авиационного комплекса с позывным «Патрик».

Испытание на прочность прошли во время летнего контрнаступления националистов. Активность противника на Южно-Донецком направлении заметно сократилась вместе с количеством западной бронетехники и самих боевиков. Заслуга в том числе армейской авиации, боевых летчиков и машин, которые для экипажей словно нечто одушевленное.