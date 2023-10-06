Эксперт объяснила, как не столкнуться с мошенниками при ремонте стиральных машин

По словам эксперта, избежать обмана при ремонте техники можно, если прибегнуть к услугам специалистов с помощью «сарафанного радио».

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Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества со стороны мастеров из Сети при ремонте стиральных машин, в качестве способа избежать обмана при выборе специалиста называют помощь «сарафанного радио». Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik Алла Храпунова.

«Мы обнаружили, что даже на проверенных ресурсах и агрегаторах есть такие мастера-мошенники. В итоге мы пришли к выводу, что самый простой способ обезопасить себя – это искать мастеров по отзывам знакомых», - сказала эксперт.

Недобросовестные мастера, предлагающие свои услуги в интернете, при ремонте забирают с собой деталь от техники якобы на диагностику, а потом говорят новую, изменившуюся сумму ремонта, которая превышает изначально заявленную в несколько раз. Клиенту приходится либо заплатить увеличенную сумму, либо ему отказываются вернуть нужную деталь.

По словам эксперта, не попасться на обман можно, пользуясь советами знакомых и родственников, которые ранее пользовались услугами мастеров, поскольку «иначе никак не обезопаситься».