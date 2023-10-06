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Затопленные улицы и дома: на Сахалин обрушился мощный тайфун

Максим Низкодубов
22:50 06.10.2023
Синоптики предупреждают о том, что дожди не прекратятся до воскресенья.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Михайлов, РИА Новости
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На Сахалин обрушился мощнейший тайфун, принесший ураганный ветер и ливень. Всего за день выпала половина месячной нормы осадков. Основной удар пришелся по югу острова. Улицы превратились в настоящие реки. Местами власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Иногда из затапливаемых дворов можно выбрать только на лодке. Дороги форсируют с трудом даже внедорожники, а где-то из воды торчат лишь крыши легковушек. Транспорт вместе с пассажирами вынужден перевозить и дождевую воду, просочившуюся в салон.

Сегодня порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Местами повалены столбы. Разрушены остановки. Движение поездов заблокировано вырванными с корнем деревьями. Школьники переведены на дистанционное обучение.

Затоплены десятки частных домов. Больше 2,5 тысяч сахалинцев остались без света.

«Сегодня ночью отключалось около 40 линий электропередач различного класса напряжения. Срабатывала система защиты. Основная причина - это сильный ветер и гроза», - подчеркнула пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова.

Сотрудники МЧС и коммунальщики региона уже начали откачивать воду из подвалов и первых этажей зданий. Работать приходится в экстренном режиме.

При этом синоптики предупреждают о том, что дожди не прекратятся до воскресенья.

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