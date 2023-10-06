Тысячи выпускниц за 15 лет: как в Пансионе воспитанниц МО РФ отметили юбилей

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Концерт в честь 15-летия Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны России» сегодня особенный. Среди гостей - звезды эстрады, отечественного кино и высшее руководство российского военного ведомства. Открывает торжественное мероприятие бессменный опекун девочек - заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«Что такое 15 лет для Пансиона? Это более тысячи очаровательных выпускников. Эрудированных, грамотных, образованных выпускниц. Это 226 золотых медалей. Это мастера спорта и кандидаты в мастера спорта в различных международных соревнованиях. Это премии и гранты в различных международных конкурсах. Это звание лучшего образовательного учреждения Министерства обороны, да и, как сказал наш Министр, лучшее образовательное учреждение страны», - сказала замминистра обороны России.

Татьяна Шевцова подчеркнула: Пансион для дочерей военнослужащих - настоящая жемчужина среди военных учебных заведений. В этом году Пансиону вручается переходящий вымпел «Лучшему училищу Министерства обороны». Из этих стен вышли более тысячи выпускниц. Некоторые уже имеют госнаграды. А многие продолжают семейные традиции.

«Мы закончили Пансион в 2021 году и затем поступили в Военную академию связи. Я могу с гордостью сказать, что Пансион заложил ту базу, основу, которая сейчас помогла в дальнейшем обучении, я очень благодарна Пансиону», - рассказала выпускница Пансиона воспитанниц Минобороны России Екатерина Юцешкевич.

В 2008-м году 180 девушек стали первыми ученицами. Сегодня Пансион - в лидерах среди российских школ и колледжей. В этом году учебное заведение стало лучшим сразу в 8 наиболее востребованных профилях - от художественного до спортивно-оборонного. Здесь работают педагоги высочайшего уровня, великие мэтры проводят мастер-классы.

«Высочайший уровень в плане такого качества, содержания образования. То, в каких костюмах выступают девчонки и мальчишки, то, как они поют чисто. Огромный хор вышел, они пели в унисон чисто», - поделился певец, заслуженный артист России Сергей Мазаев.

Сегодня Татьяна Шевцова наградила преподавателей и воспитателей государственными наградами. Среди врученных - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», почетные грамоты и благодарность президента РФ. Начальник Пансиона воспитанниц Минобороны России удостоена звания «Народный учитель РФ», а преподаватель математики - звания «Заслуженный учитель РФ». Многие из выпускниц возвращаются сюда, уже сами став учителями.

«Это здорово, когда встречаешь свою выпускницу, ученицу, обращаешься к ней по имени, отчеству. Она к тебе обращается за какими-то советами, ты чему-то можешь научиться новому у нее, потому что она получила образование уже в более позднее время», - сказала преподаватель Пансиона воспитанниц Минобороны России Елена Медведкова.

Факультативно для воспитанниц проводятся занятия по робототехнике, 3D-моделированию, в студии анимации, школе дронов. Творческие коллективы Пансиона - постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Даже со стороны видно, как именитые гости потрясены уровнем подготовки детей.

«Здесь педагоги и учителя так широко открывают двери души молодых воспитанниц, что я понимаю, что у них будет огромная, потрясающая жизнь», - отметил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

«О воспитанницах Пансиона можно говорить бесконечно. Я могу только одно сказать, что я ими очень горжусь. Горжусь не только я, но и вся страна. Здесь воспитывают сверхдевушек, сверхженщин», - сказала певица, заслуженная артистка России Зара.

Невероятное наслаждение от представления получила и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

«За время этого мероприятия я испытала такую гамму чувств. Я и смеялась, и плакала. Это вот то, о чем я все время говорю: патриотизм с душой, искренний, не формальный. Уровень подготовки детей впечатляет», - поделилась Ирина Лосик.

Здесь нет ни капли фальши - все чувства неподдельны и кристальны. Особенно нежность, доброта, уважение и любовь, которые воспитанницы и педагоги испытывают друг к другу.

А своего бессменного опекуна - Татьяну Шевцову - девочки готовы зацеловать. Да и сама она признается, что каждый раз входит в этот чудесный храм науки с дрожащим сердцем.

«Я всегда горжусь, когда сюда приезжаю. Горжусь своими милыми, очаровательными воспитанницами, горжусь их успехами. Они у нас большие трудяги. Сегодня, в день 15-летия, у нас приехали уже выпускницы, они уже курсанты военных учебных заведений. Есть девочки, которые уже служат, есть девочки, которые получили государственные награды», - заявила замглавы МО РФ Татьяна Шевцова.

Благодаря чуткому руководству заместителя Министра обороны Татьяны Шевцовой здесь у детей действительно практически безграничные возможности. И эта душевная забота руководства военного ведомства уже 15 лет объединяет и согревает своим теплом добрый, надежный, честный, верный, уютный и любимый Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.