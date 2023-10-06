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Новые страницы общей истории: как прошла встреча Путина и Мирзиеева в Москве

Россина Бодрова
21:25 06.10.2023
За два срока своего правления президент Узбекистана посещал Россию 12 раз. Данный визит - 13-ый и уже второй за этот год.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля. На фронт Великой Отечественной из республики ушли почти 2 миллиона человек. И нынешний руководитель страны помнит и чтит общую историю. И сегодняшний визит, который, кстати, состоялся по приглашению Владимира Путина, наглядно показывает, как в этой общей истории пишутся новые страницы.

«Три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 узбекских компаний работают в России. Мы приняли ряд серьезных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей. Активно работает межправкомиссия и не просто активно, а результативно», - заявил президент России.

Один из принципиально новых совместных проектов - газовый. В этом месяце начнутся первые поставки «голубого топлива» по маршруту Россия - Казахстан - Узбекистан. Отправная точка, вероятно, - ямальские месторождения. Оттуда прямиком в одну из ниток системы магистральных газопроводов «Средняя Азия - Центр» - глобальный проект конца прошлого столетия. Пока ожидают поставки по 3 млрд кубических метров в год, но в планах эти объемы наращивать.

«В качестве одного из ключевых на переговорах рассматривается взаимодействие в сфере энергетики. Завра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевич Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся», - отметил Владимир Путин.

Впереди запуск как минимум 60 межрегиональных проектов на общую сумму 2,2 трлн рублей. А это между прочим новые рабочие места для жителей обеих стран. Российский бизнес тоже не отстает: инвестировали в проекты на территории Узбекистана на триллион рублей. Почти 80 российских регионов уже выстроили свои личные отношения с дружественной республикой. В Москву Мирзиеев, кстати, прилетел из Казани.

Главы двух республик - Татарстана и Узбекистана - общаются на своих родных языках и прекрасно друг друга понимают. Это то, что также тесно связывает два государства - переплетение культур, религии и традиций. В Казани Шавката Мирзиеева сопровождает также вице-премьер и зампредседателя Правительства - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Гостю показали максимум возможностей для развития совместных проектов. Особое внимание - авиа и авто отрасли, фармацевтике, нефтепереработке. Все детали обсудили уже в Москве на правительственном уровне.

«Субъекты РФ работают напрямую с узбекистанскими товарищами, партнерами и среди лидеров - Москва, Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Челябинская, Свердловская области. Дорожим нашими гуманитарными, культурными связями. "Русские сезоны" в Узбекистане прошли. Был мастер-класс Института кинематографии им. Герасимова, выставка Рахманинова и Шаляпина», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Кремле по итогам двусторонних переговоров лидеры государств поставили свои подписи под рядом межведомственных и коммерческих документов.

«С большим удовлетворением отметили положительную динамику и достигнутый прогресс по всем направлениям многопланового нашего взаимодействия. Вновь подтвердили приверженность дальнейшему развитию долгосрочных взаимовыгодных отношений. Особое внимание уделили наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которые последние годы демонстрируют устойчивую, положительную динамику», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Ежегодный прирост взаимной торговли достиг 20%, и вот наглядные цифры: всего за полгода общий товарооборот превысил 600 млрд рублей. Это и не только - результат личных инициатив президентов двух государств.

«Мы - союзники, и всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается. Во всех отношениях, во всех сферах прогресс есть, реальный результат есть. Я считаю, на хорошем уровне наши взаимоотношения, наши коллеги, партнеры. Все, о чем мы с Вами договариваемся, исполняется», - заключил президент Узбекистана.

За два срока своего правления Шавкат Мирзиеев посещал Россию 12 раз. Это - 13-ый и уже второй за год. До этого лидеры созванивались по телефону минимум 8 раз, и сегодня, вероятно, за официальной частью последует неформальное общение. Сообщается, что Мирзиеев пробудет в Москве вплоть до субботы.

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