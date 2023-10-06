Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины
Для граждан Украины, въезжающих на территорию Российской Федерации из третьих стран, временно утвердили особый порядок прибытия. О соответствующем распоряжении российского правительства сообщает РИА Новости.
Уточняется, что с полуночи 16 октября 2023 года они смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка», который находится в Псковской области, и через воздушный пункт пропуска, расположенный в аэропорту «Шереметьево».
«Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях», - говорится в документе.
Нововведение распространяется на всех украинских граждан от 14 лет, а также граждан, не достигших этого возраста, которые приезжают в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.