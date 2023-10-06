Посла Кипра вызвали в МИД из-за «шокирующего поведения» Никосии

Мария Захарова заявила, что МИД РФ сделает заявление по действиям Кипра в отношении российских журналиста и дипломата.

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Министерство иностранных дел России вызвало посла Кипра Кипроса Йоргаллиса «в связи с шокирующим своей противозаконностью поведением кипрских властей» в отношении российских журналиста и сотрудника дипломатического представительства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она написала, что Никосия грубо нарушила все обязательства в рамках обеспечения безопасности официально работавших в стране представителя средств массовой информации и сотрудника посольства России.

Она добавила, что в скором времени российское внешнеполитическое ведомство опубликует развернутый комментарий по данной ситуации, в котором изложит обстоятельства произошедшего и предпринятые Москвой шаги.