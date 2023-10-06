Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Коломойского

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Апелляционная жалоба украинского миллиардера Игоря Коломойского не была удовлетворена. Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Таким образом, 60-летнего олигарха оставили под стражей, при этом сохранился размер залога в 3,8 миллиарда гривен (примерно 105 миллионов долларов).

В ходе заседания судья уточнил у предпринимателя, знает ли он о том, что его лишили украинского паспорта. Подсудимый заявил, что не получал уведомления об этом от миграционной службы страны. Отвечая на вопрос о наличии гражданств иных государств, бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации сказал, что у него есть гражданство Кипра и Израиля. При этом в разговоре с изданием Коломойский отметил, что сам он себя считает гражданином трех стран, в том числе и Украины.

Адвокаты обвиняемого заявили, что «размером залога в 3,8 миллиарда гривен Коломойскому создали условия, чтобы он находился под стражей». С их слов, они не понимают цель изоляции предпринимателя, поскольку следственные действия с ним не проводятся. Сторона защиты собирается подавать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по факту «безосновательного содержания под стражей».