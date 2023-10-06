Пассажир рейса Москва - Ташкент умер прямо в самолете

Мужчина 1978 года рождения плохо почувствовал себя во время полета.

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Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Ташкент, плохо почувствовал себя, из-за чего борт совершил вынужденную посадку в узбекском городе Ургенч. Мужчина умер в самолете. Об этом говорится в сообщении компании Uzbekistan Airports.

На борту самолета находились 236 пассажиров. После того как у мужчины ухудшилось состояние, было принято решение направиться на запасной аэродром.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Ургенча в 14.59 по московскому времени. Пассажир 1978 года рождения скончался прямо на борту.

Впоследствии самолет продолжил выполнять рейс - он вылетел из Ургенча и направился в Ташкент.