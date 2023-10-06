В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве открылась четвертая выставка РВИО «Герои и подвиги»

Сергей Лебедев
18:22 06.10.2023
На выставке можно увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков России.
В Москве открылась четвертая выставка РВИО «Герои и подвиги»
© Фото: РВИО
Читайте нас на:

Сегодня на Гоголевском бульваре в Москве открылась четвертая фотовыставка Российского военно-исторического общества «Герои и подвиги», посвященная современным героям - участникам специальной военной операции. Проект реализуется при участии Министерства обороны РФ и поддержке столичного Департамента культуры.

Экспозиция выставки рассказывает об истории подвига 30 героев, среди которых солдаты и офицеры из ВДВ, морской пехоты, ВВС, войск РХБЗ, мотострелковых частей и подразделений специального назначения, танкисты, артиллеристы и разведчики. Отдельный стенд посвящен подвигу танкового экипажа «Алеша».

На открытие выставки приехали близкие и родные героев из Барнаула, Екатеринбурга, Смоленска, Республики Коми, Еврейской автономной области и других регионов. Член Научного совета РВИО Юрий Никифоров, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность увековечивания памяти современных героев.

«Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский попросил меня прийти и передать вам не просто слова благодарности, а низкий поклон за ваших ребят. Очень часто на таких мероприятиях говорят: мы будем помнить, пока мы живем. На самом деле все наоборот. Пока мы помним наших героев, скорбим о них, наши души по-настоящему живы», - сказал Никифоров.

На выставке можно увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков России. Неоценимую помощь при создании фотоэкспозиции оказали близкие героев, которые предоставили материалы и фотографии разных лет из личных семейных архивов.

Материалы фотовыставки безвозмездно передаются регионам для размещения на улицах городов, а также в тех образовательных учреждениях, в которых учились когда-то простые ребята, а ныне - Герои Российской Федерации.

На Гоголевском бульваре выставка продлится до конца октября. Материалы уличных экспозиций из цикла «Герои и подвиги» также доступны в онлайн-формате.

© РВИО
© РВИО
© РВИО
© РВИО
© РВИО
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
На Украине арестованы счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму свыше $460 млн
17:38 В стране и мире
Нефтяников призвали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
17:02 В стране и мире
Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Ван Хельсинга»
15:14 В стране и мире
Видео
Раздавивший такси в Москве в ноябре 2022 года водитель грузовика получил 12 лет
15:10 В стране и мире
Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Киева сыграла
Популярное
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.