В Москве открылась четвертая выставка РВИО «Герои и подвиги»

На выставке можно увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков России.

© Фото: РВИО

Сегодня на Гоголевском бульваре в Москве открылась четвертая фотовыставка Российского военно-исторического общества «Герои и подвиги», посвященная современным героям - участникам специальной военной операции. Проект реализуется при участии Министерства обороны РФ и поддержке столичного Департамента культуры.

Экспозиция выставки рассказывает об истории подвига 30 героев, среди которых солдаты и офицеры из ВДВ, морской пехоты, ВВС, войск РХБЗ, мотострелковых частей и подразделений специального назначения, танкисты, артиллеристы и разведчики. Отдельный стенд посвящен подвигу танкового экипажа «Алеша».

На открытие выставки приехали близкие и родные героев из Барнаула, Екатеринбурга, Смоленска, Республики Коми, Еврейской автономной области и других регионов. Член Научного совета РВИО Юрий Никифоров, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность увековечивания памяти современных героев.

«Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский попросил меня прийти и передать вам не просто слова благодарности, а низкий поклон за ваших ребят. Очень часто на таких мероприятиях говорят: мы будем помнить, пока мы живем. На самом деле все наоборот. Пока мы помним наших героев, скорбим о них, наши души по-настоящему живы», - сказал Никифоров.

На выставке можно увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков России. Неоценимую помощь при создании фотоэкспозиции оказали близкие героев, которые предоставили материалы и фотографии разных лет из личных семейных архивов.

Материалы фотовыставки безвозмездно передаются регионам для размещения на улицах городов, а также в тех образовательных учреждениях, в которых учились когда-то простые ребята, а ныне - Герои Российской Федерации.

На Гоголевском бульваре выставка продлится до конца октября. Материалы уличных экспозиций из цикла «Герои и подвиги» также доступны в онлайн-формате.