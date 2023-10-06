Народный художник СССР Александр Шилов отмечает 80-летие

Живописец создал более 40 портретов героев Великой Отечественной войны, а уже в наши дни написал портреты героев спецоперации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В пятницу, 6 октября, 80-летие отмечает народный художник СССР Александр Шилов. В своем творчестве живописец всегда уделял особое внимание теме патриотизма.

Он создал более 40 портретов героев Великой Отечественной войны, а уже в наши дни написал портреты героев специальной военной операции. Для раненых бойцов Шилов организовал выставку в госпитале имени Вишневского.

О своей работе художник рассказывал в рамках проекта Министерства обороны России «Встречи с настоящими людьми». По словам Героя Труда РФ, именно такие и становятся его моделями, а самое главное для него - передать их внутренний мир и сделать так, чтобы зрителю хотелось с ними пообщаться.

В разные годы Шилову позировали немало знаменитостей - в их числе Сергей Бондарчук, Леонид Якубович, Иосиф Кобзон. Сотни своих произведений Шилов передал в дар государству.