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Автоэксперт Сажин посоветовал водителям «переобуваться» ближе к ноябрю

Максим Крюков
16:08 06.10.2023
По словам Владимира Сажина, автовладельцам не нужно торопиться и создавать ажиотаж при смене летней резины на зимнюю.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Владельцам автомобилей стоит менять летние шины на зимние, когда установятся стабильные гололед и заморозки. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт Владимир Сажин.

«Резина резине рознь. Для того чтобы понять, стоит ли переобуваться или не стоит, нужно посмотреть на состояние летней резины. Если она уже видавшая виды, то стоит поменять, но не стоит менять ее на шипованную резину - можно взять нешипованную пока на межсезонье. Когда уже будет стабильный гололед, заморозки, то тогда нужно уже будет позаботиться о том, чтобы поменять резину на шипованную. Кому как удобнее - можно продолжать ездить на нешипованной резине, если у нас дороги будут убирать», - сказал он.

По мнению собеседника телеканала, если машина будет эксплуатироваться исключительно в городе, то можно ездить и на нешипованной резине. Если маршрут проходит через загородные трассы, в таком случае стоит использовать шипованные шины, добавил эксперт.

«Если ездить на шипованной резине круглогодично, то идет нагрузка на асфальт и на шипы. Так что шипы - они все-таки выдирают асфальт и вылетают сами по себе. Смысла шипованной резины нет. Нешипованная резина никакого давления на асфальт не оказывает. Единственное, у нее теряются свойства, на температуре она начинает "плыть". Потому что зимняя резина сама по себе мягкая, а при плюсовой температуре она просто превращается в пластилин, образно говоря, и начинает машина по дороге "плыть". Не стоит увлекаться скоростью, потому что она дорогу держит очень плохо», - рассказал специалист.

Он также отметил, что не нужно торопиться «переобувать» машину, «потому что первый снег не будет лежать вечно, он растает».

«Задуматься о том, когда нужно переобуваться, нужно ближе к ноябрю, в том случае, когда у нас будет среднесуточная температура +5 градусов. Я думаю, что не надо искушать судьбу и создавать ажиотаж на монтажах», - заключил Сажин.

Ранее Дептранс Москвы рекомендовал автовладельцам воздержаться от поездок на машинах с летней резиной в пятницу вечером и в субботу утром из-за вероятного образования гололедицы.

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