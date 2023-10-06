На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко

Также у него выбили из рук телефон на селфи-палке.

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Трое украинских депутатов повздорили в ходе заседания Верховной рады. Как сообщает издание «Страна.ua», конфликт начался во время выступления Николая Тищенко, который назвал своего коллегу Алексея Гончаренко «петухом с Одесчины», обвинив его в поддержке развития русского языка. Последний подошел к обидчику с телефоном на селфи-палке и потребовал ответить про деятельность кол-центров.

В какой-то момент в конфликт вмешался спикер парламента Руслан Стефанчук и потребовал перестать снимать «тик-токи». После этого к Алексею Гончаренко подошел депутат Михаил Радуцкий и попытался выбить телефон.

Позже Гончаренко заявил, что Тищенко порвал ему штаны за 40 гривен.