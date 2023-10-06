Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Ван Хельсинга»

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В минувший четверг на 77-м году жизни скончался режиссер дубляжа Вячеслав Максаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию режиссеров России.

Многим Вячеслав Максаков известен тем, что с его помощью озвучены фильмы «Ван Хельсинг», «Мальчишник в Вегасе», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Мемуары гейши» и другие.

Также он снялся в эпизодических ролях в фильмах «Сибирский цирюльник» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Кроме того, работал режиссером и писал сценарии для некоторых своих фильмов.