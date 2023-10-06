В Подмосковье парень на каршеринге, уходя от полиции, врезался в машину ДПС

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В подмосковных Люберцах 19-летний молодой человек на каршеринге не остановился по требованию инспекторов ДПС, а в ходе последующей погони стал виновником массовой аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудникам пришлось некоторое время преследовать водителя авто с заклеенными номерами, пишет «360».

Во время погони, которая продолжилась уже в Балашихе, он выехал на встречку, столкнулся со служебным авто и повредил еще несколько транспортных средств, после чего парня задержали.

В результате произошедшего никто не пострадал, его вместе с двумя пассажирами забрали в отдел полиции.