МиГ-31 подняли в воздух из-за приближения самолета ВМС США к границам РФ

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Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в воздух из-за приближения самолета базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США к границам России, сообщили в Минобороны. Иностранный борт был замечен над акваторией Норвежского моря.

Экипаж российского истребителя идентифицировал объект как патрульный самолет ВМС США и приблизился к нему. После этого иностранный самолет развернулся у границы.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что истребитель соблюдал международные правила использования воздушного пространства, не было допущено и опасного сближения с воздушным судном.

МиГ-31 - один из самых быстрых боевых самолетов. Способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.