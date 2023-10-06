Мастер спорта разбился о воду во время прыжка с парашютом в Чечне
На счету Дмитрия Беляева было свыше 3 700 прыжков.
© Видео: posled.izvest, VK © Фото: posled.izvest, VK
Парашютист насмерть разбился о воду на соревнованиях в Чечне. Страшные кадры опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Как утверждается, несчастный случай произошел на финале Кубка России. В Telegram-канале организатора соревнований говорится, что погиб член сборной России по парашютному спорту Дмитрий Беляев.
Отмечается, что на его счету было свыше 3 700 прыжков. Мужчина ошибся, не рассчитав высоту выполнения маневра.
Сразу после произошедшего медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти спортсмена не удалось.