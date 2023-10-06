В стране и мире Мастер спорта разбился о воду во время прыжка с парашютом в Чечне Анна Назайкина На счету Дмитрия Беляева было свыше 3 700 прыжков. © Видео: posled.izvest, VK © Фото: posled.izvest, VK Читайте нас на: Парашютист насмерть разбился о воду на соревнованиях в Чечне. Страшные кадры опубликовали очевидцы в социальных сетях. Как утверждается, несчастный случай произошел на финале Кубка России. В Telegram-канале организатора соревнований говорится, что погиб член сборной России по парашютному спорту Дмитрий Беляев. Отмечается, что на его счету было свыше 3 700 прыжков. Мужчина ошибся, не рассчитав высоту выполнения маневра. Сразу после произошедшего медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти спортсмена не удалось. Экспертное мнение и аналитика