Алиев и Пашинян согласились на переговоры в Брюсселе в конце октября

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Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев согласились принять участие в трехсторонней встрече в Брюсселе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, встреча состоится в конце октября, сообщает РИА Новости.

Глава Евросовета заявил о намерении проделать «большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении». Накануне Шарль Мишель, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Гранаде на саммите Европейского политического сообщества.

В то же время пятисторонняя встреча, которая была анонсирована ранее, не состоялась. Алиев отказался приезжать в Гранаду обвинив Францию в проармянской позиции. В Анкаре отсутствие Эрдогана в Гранаде и отказ Алиева связали с тем, что «не были выполнены условия, предполагающие участие Турции» в этом мероприятии.