Общие потери противника составили до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов, два беспилотника.

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Бойцы группировки «Запад» на Купянском направлении нанесли 20 ударов по позициям киевских формирований, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили семь раз по пунктам дислокации украинских сил в районах Невского и Новолюбовки.

Также отличились экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации - было нанесено 12 ударов. Как заявил начальник пресс-центра, под ударами оказался личный состав, вооружение и техника трех украинских бригад в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Кроме того, досталось 66-й украинской мехбригаде. В направлении Макеевки тяжелая огнеметная система ударила по району ее сосредоточения.

Ранее Минобороны сообщило о разгроме вражеской техники на Купянском направлении и продемонстрировало кадры боевой работы танкистов на линии соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.