Армия Армия Армия

Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении

12:00 06.10.2023
Общие потери противника составили до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов, два беспилотника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Бойцы группировки «Запад» на Купянском направлении нанесли 20 ударов по позициям киевских формирований, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили семь раз по пунктам дислокации украинских сил в районах Невского и Новолюбовки.

Также отличились экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации - было нанесено 12 ударов. Как заявил начальник пресс-центра, под ударами оказался личный состав, вооружение и техника трех украинских бригад в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Кроме того, досталось 66-й украинской мехбригаде. В направлении Макеевки тяжелая огнеметная система ударила по району ее сосредоточения.

Ранее Минобороны сообщило о разгроме вражеской техники на Купянском направлении и продемонстрировало кадры боевой работы танкистов на линии соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 В стране и мире
Видео
В Кемерово 75 человек эвакуировали из жилого горящего дома
12:19 В стране и мире
ВЦИОМ: Путину доверяют 77% россиян
11:25 В стране и мире
Швеция хочет членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине
10:49 В стране и мире
Видео
ФСБ и ФТС пресекли 11 фактов контрабанды украинских наркотиков через страны ЕС
10:26 В стране и мире
«Глупость какая!»: Дроздов и его жена опровергли рак у телеведущего
Популярное
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.