Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении
Бойцы группировки «Запад» на Купянском направлении нанесли 20 ударов по позициям киевских формирований, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили семь раз по пунктам дислокации украинских сил в районах Невского и Новолюбовки.
Также отличились экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации - было нанесено 12 ударов. Как заявил начальник пресс-центра, под ударами оказался личный состав, вооружение и техника трех украинских бригад в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.
Кроме того, досталось 66-й украинской мехбригаде. В направлении Макеевки тяжелая огнеметная система ударила по району ее сосредоточения.
Ранее Минобороны сообщило о разгроме вражеской техники на Купянском направлении и продемонстрировало кадры боевой работы танкистов на линии соприкосновения.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.