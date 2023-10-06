ФСБ и ФТС пресекли 11 фактов контрабанды украинских наркотиков через страны ЕС

Речь идет о периоде с сентября 2022 года по настоящий момент.

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ФСБ и ФТС пресекли 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков, вещества ввозили в Россию через страны Евросоюза - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

Речь идет о периоде с сентября 2022 года по настоящий момент, уточнили в спецслужбах.

В общей сложности за это время правоохранителям удалось изъять 370 килограммов «синтетики», которая была произведена на территории Украины.

Запрещенные вещества ввозили водители-наркокурьеры. По данным ФСБ, это были украинцы, не подлежащие призыву. При задержании и обнаружении в их авто тайников с пакетов с «синтетикой», начинались оправдания в стиле «просто перегонял машину» или «ходил в лес по грибы» - о наркотиках они, якобы, не знали.

Всего в отношении девяти задержанных возбуждены одиннадцать уголовных дел.