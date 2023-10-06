«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его

Канадец обозвал Трюдо преступником, вступил с ним в перепалку, а потом выложил ее в соцсети.

© Видео: @apocalypseos, Twitter © Фото: @apocalypseos, Twitter

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо попытался пожать руку простому соотечественнику, но получил в ответ яростный спич. Видеозапись инцидента размещена в сервисе микроблогов X (бывший Twitter).

Канадец обозвал Трюдо преступником и тупицей, вступил с ним в перепалку, а потом выложил ее в соцсети.

«Я не пожимаю тебе руку, братан. Ты испортил всю эту страну. Кто-нибудь может позволить себе купить дом? Вы взимаете с людей налог на выбросы углекислого газа. Вы отправляете деньги в Украину парню, который уничтожил свою собственную страну. У тебя есть пропаганда, братан. Убирайся отсюда к чертовой матери. Иди в приют для бездомных», - напутствовал гражданин своего премьера.

Канадский премьер отступил, сказав, что мужчина «слишком много слушает "путинской пропаганды"». И получил ответ, что Путина в Канаде слушать невозможно, ведь Трюдо запретил любое инакомыслие.