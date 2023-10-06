Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью
Попытка террористической атаки произошла около 23:30 по моск. времени.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
В Министерстве обороны РФ сообщили о пяти уничтоженных над Белгородской областью украинских летательных аппаратах самолетного типа.
Попытка украинской атаки по российским объектам была остановлена 5 октября примерно в 23:30 по московскому времени, над областью сработали дежурные средства ПВО.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.