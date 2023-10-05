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ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами, пострадала женщина

Владимир Рубанов
07:35 05.10.2023
Обстрелом повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города.
ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами, пострадала женщина
© Фото: обстрел Валерий Мельников, РИА Новости
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Женщина получила осколочные ранения в приграничном городе Рыльске при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Ей оказывают медицинскую помощь в центральной районной больнице.

Обстрелом повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Некоторые боеприпасы не разорвались, с ними работают саперы.

Местные власти проводят подомовой обход. Жителям города окажут помощь в ремонте поврежденного имущества, добавил глава региона.

Накануне Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении в течение ночи 31 украинского беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

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