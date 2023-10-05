ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами, пострадала женщина
Обстрелом повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города.
© Фото: обстрел Валерий Мельников, РИА Новости
Женщина получила осколочные ранения в приграничном городе Рыльске при обстреле кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Ей оказывают медицинскую помощь в центральной районной больнице.
Обстрелом повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Некоторые боеприпасы не разорвались, с ними работают саперы.
Местные власти проводят подомовой обход. Жителям города окажут помощь в ремонте поврежденного имущества, добавил глава региона.
Накануне Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении в течение ночи 31 украинского беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.