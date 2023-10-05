На Украине к 2025 году откажутся от понятия «инвалид»

По мнению министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, инвалидность у граждан ассоциируется с получением льгот, а не с будущим восстановлением.

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На Украине планируют к 2025 году отказаться от понятия «инвалидность» и заменить его на «оценку потери функциональности». Власти в Киеве считают, что таким образом они откажутся от устаревшей «постсоветской модели».

«У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние», - цитирует издание «Страна.ua» слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Таким образом, после 2025 года, получивший травму человек будет направляться на реабилитацию, после чего специалисты попробуют вернуть его функциональность.

Ранее стало известно о вопиющей истории на Украине, где мужчину без рук и без ног отказались признать инвалидом. Военный фельдшер 128-й бригады Вадим Свириденко потерял конечности в Дебальцевском котле. При этом, никакими льготами мужчина пользоваться не может, так как числится действующим сержантом.