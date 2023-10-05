Расчеты «Гиацинтов» на Угледарском направлении уничтожили позиции ВСУ

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Прицел, уровень, доворот, выстрел. Осколочно-фугасный 152-мм снаряд летит к линии боевого соприкосновения. Происходящее как гром среди ясного неба. Сразу понятно, что пушка «Гиацинт» - тяжелая дальнобойная артиллерия. На Угледарском направлении работают артиллерийские подразделения с Сахалина.

Дальность стрельбы «Гиацинта» три десятка километров. Артиллеристы достают в глубине линии боевого соприкосновения командные пункты националистов. Наводит и корректирует воздушная разведка. Местность здесь открытая, редкие лесопосадки - плохая маскировка. По координатам целей артиллеристы понимают, что им удалось не только подавить, но и отодвинуть противника.

«Уничтожаем пехоту, артустановки, РЛС. Часто слышим, что цель поражена, уничтожена или подавлена. Поскольку нам доводят, цели постоянно отодвигаются на метры, километры от позиций т.е. отходят», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Гюрза».

Наши артиллеристы тоже не стоят на месте - регулярно меняют позиции. Неприятель не оставляет попыток обнаружить и уничтожить их.

«Летают коптеры, работают из "хаймерсов" по нам кассетами, всем что есть работают. Мы на них, а они на нас. Чем больше мы работаем, тем больше они стоят и все равно уходят», - отметил заместитель командира взвода с позывным «Чистый».

«Гиацинт - С» - пушка самоходная, потому мобильная. Не больше 20 минут на то, чтобы переехать, развернуться и нанести очередной внезапный удар.