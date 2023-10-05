Мастера на все руки: чему учат бойцов перед отправкой в зону СВО

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Штурмовые подразделения танкового объединения группировки войск «Запад» проходят курс боевой подготовки перед отправкой в зону спецоперации. Многочасовые занятия проходят и днем и ночью. Это необходимо для выработки у военнослужащих необходимых качеств, которые понадобятся им при выполнении боевых задач.

Под контролем опытных инструкторов бойцы отрабатывают элементы зачистки лесополосы, штурм опорных пунктов противника, ведение боя в составе подразделений.

Бойцы штурмовых отрядов отрабатывают также инженерную разведку, разминирование населенных пунктов. Кроме прочего, они учатся эвакуировать раненых с поля боя и оказывать им необходимую медицинскую помощь. Занятия проводятся в обстановке максимально приближенной к боевой. Спустя несколько дней бойцы уже без слов понимают друг друга.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.