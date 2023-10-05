Армия Армия Армия

Мастера на все руки: чему учат бойцов перед отправкой в зону СВО

03:30 05.10.2023
Подготовка бойцов штурмовых отрядов проводится круглые стуки в условиях максимально приближенных к боевым.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Штурмовые подразделения танкового объединения группировки войск «Запад» проходят курс боевой подготовки перед отправкой в зону спецоперации. Многочасовые занятия проходят и днем и ночью. Это необходимо для выработки у военнослужащих необходимых качеств, которые понадобятся им при выполнении боевых задач.

Под контролем опытных инструкторов бойцы отрабатывают элементы зачистки лесополосы, штурм опорных пунктов противника, ведение боя в составе подразделений.

Бойцы штурмовых отрядов отрабатывают также инженерную разведку, разминирование населенных пунктов. Кроме прочего, они учатся эвакуировать раненых с поля боя и оказывать им необходимую медицинскую помощь. Занятия проводятся в обстановке максимально приближенной к боевой. Спустя несколько дней бойцы уже без слов понимают друг друга.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:30 В стране и мире
Видео
Путин поздравил абхазский народ с прошедшим Днем победы и независимости
21:57 В стране и мире
Байден анонсировал большую речь о поддержке Украины
21:16 В стране и мире
Видео
Сговор, ложь и деньги: как в США «свергли» спикера Палаты представителей
21:30 В стране и мире
Видео
Тройной удар: как «Акация», «Гиацинт» и «Мста-С» бьют по боевикам под Сватово
20:22 В стране и мире
Видео
Вилково - Тарханкут: как ВКС РФ сорвали ночную высадку диверсантов в Крыму
Популярное
Видео
«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске
Видео
В Москве женщину насмерть зажало между двумя автомобилями во дворе
Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.