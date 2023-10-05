Учебный центр железнодорожных войск в Подмосковье отмечает 105 лет

Курсанты учебного центра проходят общевойсковую и профессиональную подготовку, после чего убывают в линейные части железнодорожных войск.

© Фото: Минобороны России

Учебный центр железнодорожных войск №857 отмечает 105 лет со дня образования. Учебное заведение находится в поселке Загорянский Московской области. В его стенах проходят подготовку в интересах железнодорожных войск и Минобороны России. Обучение проходит по 12 специальностям, за минувшие пять лет центр выпустил более восьми тысяч высококлассных специалистов.

В распоряжении педагогов и курсантов специальные классы и аудитории, оборудованные учебно-тренировочными комплексами и тренажерами, в том числе, с функцией дополненной реальности.

«Мне всегда была интересна железнодорожная сфера. Так что то, что попаду в учебный центр железнодорожных войск стало приятным сюрпризом. Учебный центр не только обучает искусству работы на железной дороге. В первую очередь, это военный учебный центр. Это были общевойсковые навыки, владение оружием, средствами индивидуальной и химической защиты, а также специальные навыки», - рассказал курсант 3-го отделения, 1-го взвода, 1-ой учебной роты Степан Солнцев.

По завершению обучения военнослужащие убывают в линейные части железнодорожных войск. Там они трудятся в соответствии с полученной специальностью или отправляются на замену личного состава, занятого на реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.