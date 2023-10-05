ЦПВС: боевики и «Белые каски» готовят провокацию против российских военных
В район населенного пункта Эриха уже доставили шесть емкостей с хлором.
© Фото: Omar Albam Keystone Press Agency Globallookpress
В Сирии главари террористов готовят провокации с применением отравляющих веществ. Она направлена на дискредитацию российской группировки в САР. Об этом сегодня сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон.
Отмечается, что представители организации «Белые каски» доставили 6 емкостей с хлором в район населенного пункта Эриха. Это сделали в координации с террористами «Джабхат ан-Нусры»*.
По данным ЦПВС, боевики намерены осуществить задуманное после нанесения российской авиацией ударов по позициям террористов в Идлибской зоне деэскалации.
*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.