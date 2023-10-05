В район населенного пункта Эриха уже доставили шесть емкостей с хлором.

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В Сирии главари террористов готовят провокации с применением отравляющих веществ. Она направлена на дискредитацию российской группировки в САР. Об этом сегодня сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что представители организации «Белые каски» доставили 6 емкостей с хлором в район населенного пункта Эриха. Это сделали в координации с террористами «Джабхат ан-Нусры»*.

По данным ЦПВС, боевики намерены осуществить задуманное после нанесения российской авиацией ударов по позициям террористов в Идлибской зоне деэскалации.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.