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Пентагон: американские F-16 сбили турецкий беспилотник в Сирии

Максим Крюков
22:33 05.10.2023
По словам официального представителя Минобороны США Патрика Райдера, американское командование расценило приближение БПЛА как угрозу.
Пентагон: американские F-16 сбили турецкий беспилотник в Сирии
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg Keystone Press Agency Global Look Press
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Американские военные, приняв турецкий беспилотный летательный аппарат за угрозу, сбили его в небе над территорией Сирии. О этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его», - передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что указаний на то, что целью турецких сил были позиции американских, нет. Представитель оборонного ведомства США также рассказал, что шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил инцидент со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером по телефону и «подтвердил обязательство тесной координации».

Как отметил Райдер, Анкара является одним из ведущих союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу, а произошедшее назвал «вызывающим сожаление».

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