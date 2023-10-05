Путин ответил на вопрос о крушении самолета с руководством «Вагнера»

Владимир Путин рассказал, что, по данным следствия, в телах погибших при авиакатастрофе были обнаружены фрагменты ручных гранат.

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Президент России Владимир Путин заявил, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему о ходе расследования дела об упавшем в Тверской области самолете, на борту которого находилось руководство ЧВК «Вагнер».

«Руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат», - сказал он.

Экспертиза также установила, что внешнего воздействия на воздушное судно не было, добавил российский лидер. По его словам, проверка на наличие в крови погибших следов алкоголя или наркотических веществ не проводилась. Однако Путин считает, что такую экспертизу надо было провести.

Глава государства напомнил, что «после известных событий» в офисе компании в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ обнаружили 5 килограмм кокаина и 10 миллиардов наличными.