Путин ответил на вопрос о крушении самолета с руководством «Вагнера»
Президент России Владимир Путин заявил, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему о ходе расследования дела об упавшем в Тверской области самолете, на борту которого находилось руководство ЧВК «Вагнер».
«Руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат», - сказал он.
Экспертиза также установила, что внешнего воздействия на воздушное судно не было, добавил российский лидер. По его словам, проверка на наличие в крови погибших следов алкоголя или наркотических веществ не проводилась. Однако Путин считает, что такую экспертизу надо было провести.
Глава государства напомнил, что «после известных событий» в офисе компании в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ обнаружили 5 килограмм кокаина и 10 миллиардов наличными.