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«Вам что это, непонятно что ли?»: Путин о появлении радикальных сил в Германии

Максим Крюков
20:02 05.10.2023
Президент Владимир Путин отметил, что никто из правящего класса не борется за интересы народа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что в Европе появляются радикальные политические силы только потому, что никто из правящего класса не борется за интересы народа.

«Вам что это, непонятно что ли? Это же очевидная вещь!» - сказал он, отвечая на вопрос из зала заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что Соединенные Штаты Америки совершают стратегическую ошибку, «додавливая» страны Старого Света, ведь тогда эти силы могут прийти к власти.

Кроме того, российский лидер заявил, что у него в Германии остались друзья и их количество растет - за счет тех, кто преследует интересы своего народа. Что касается бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера, Путин сказал, что Германия должна гордиться такими, как он.

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