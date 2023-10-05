Путин объяснил, в чем сейчас заключается величие России

Суверенитет государства основывается на его самодостаточности в различных сферах, в том числе и экономике.

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Величие России заключается в укреплении ее суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XX ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Суверенитет России основывается на ее самодостаточности», - добавил глава государства.

По словам президента, нужно быть самодостаточными в технологиях, финансах и в экономике целом. Также необходимо сохранять независимость в сферах обороны и безопасности.