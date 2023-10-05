Путин заявил, что ВСУ потеряли более 90 тыс. бойцов только с 4 июня

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В общей сложности с начала так называемого контрнаступления Украины подразделения ВСУ потеряли более 90 тысяч бойцов. Такие данные президент России Владимир Путин привел в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек - это санитарные и безвозвратные потери», - сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что противник также потерял за этот период 557 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

«Убедительно... не убедительно? У нас есть свое понимание, что и как двигается», - заявил Путин.

Президент России добавил, что наша страна спокойно движется к достижению целей СВО и добьется их, выразил уверенность он.