«Чья б кобыла мычала»: Путин ответил на слова о «предательстве Армении»
Глава государства вспомнил знаменитую поговорку, однако в несколько измененном виде.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» ответил поговоркой на слова председателя Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала Армению.
Прокомментировать российского лидера такое заявление попросил модератор сессии Федор Лукьянов. Когда журналист процитировал европейского политика, Путин усмехнулся.
- Знаете, у нас в народе говорят: «Чья б кобыла мычала, а твоя бы молчала».
- Корова.
- Корова, кобыла - не важно. Животное, короче, какое-то.
После того как глава государства дал свой ответ, зал наполнился аплодисментами участников и гостей заседания.