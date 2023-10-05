В стране и мире «Чья б кобыла мычала»: Путин ответил на слова о «предательстве Армении» Анна Назайкина Глава государства вспомнил знаменитую поговорку, однако в несколько измененном виде. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» ответил поговоркой на слова председателя Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала Армению. Прокомментировать российского лидера такое заявление попросил модератор сессии Федор Лукьянов. Когда журналист процитировал европейского политика, Путин усмехнулся. - Знаете, у нас в народе говорят: «Чья б кобыла мычала, а твоя бы молчала». - Корова. - Корова, кобыла - не важно. Животное, короче, какое-то. После того как глава государства дал свой ответ, зал наполнился аплодисментами участников и гостей заседания. Экспертное мнение и аналитика