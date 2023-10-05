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«Чья б кобыла мычала»: Путин ответил на слова о «предательстве Армении»

Анна Назайкина
18:08 05.10.2023
Глава государства вспомнил знаменитую поговорку, однако в несколько измененном виде.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» ответил поговоркой на слова председателя Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала Армению.

Прокомментировать российского лидера такое заявление попросил модератор сессии Федор Лукьянов. Когда журналист процитировал европейского политика, Путин усмехнулся.

- Знаете, у нас в народе говорят: «Чья б кобыла мычала, а твоя бы молчала». 

- Корова.

- Корова, кобыла - не важно. Животное, короче, какое-то.

После того как глава государства дал свой ответ, зал наполнился аплодисментами участников и гостей заседания.

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