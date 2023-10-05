Путин: украинский кризис - не территориальный конфликт
Владимир Путин заявил, что Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории.
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Украинский кризис не является территориальным конфликтом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Украинский кризис - не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия - самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий», - сказал он.
Глава государства добавил, что «нам еще осваивать Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток».
По словам российского лидера, украинский конфликт не является установлением регионального геополитического баланса. Речь о принципах, на которых будет базироваться новый мировой порядок, отметил Путин.