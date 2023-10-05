Путин заявил, что нельзя предавать свою цивилизацию

Это, отметил российский президент, может привести к всеобщему хаосу.

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Нельзя предавать свою цивилизацию, так как это может привести к хаосу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XX ежегодного заседания клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что защита своего цивилизованного выбора является огромной ответственностью. Предавать свою цивилизацию - противоестественно.

«И отвратительно, я бы сказал», - добавил российский президент.

Владимир Путин подчеркнул, что международная среда в настоящее время стала нестабильной и агрессивной.