Россия планирует запустить Запорожскую АЭС в 2024 году

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Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в 2024 году Россия будет искать варианты запуска Запорожской атомной электростанции. На данный момент перспектив для возобновления работы АЭС не видят в связи с обостренной военной обстановкой, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В официальном telegram-канале «Росатома» отметили, что стороны обсудили основные моменты текущей и перспективной повестки двустороннего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ и остановились на вопросах, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Запорожская атомная электростанция не вырабатывает энергию с сентября 2022 года. После того как АЭС перешла под контроль России, её регулярно атаковали ВСУ.