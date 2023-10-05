В стране и мире Al Hadath: беспилотник атаковал военное училище в сирийском Хомсе Андрей Аркадьев В результате удара погибли 11 человек, уточняет телеканал. © Фото: Tino Plunert, ZB, Global Look Press Читайте нас на: Беспилотник атаковал военное училище в сирийском городе Хомс, передает Аl Hadath. По данным телеканала, учебное заведение атаковали во время проведения церемонии выпуска курсантов. Жертвами удара стали 11 человек. Ранее телеканал сообщил, что в результате атаки погибли 54 человека, позже информация была скорректирована. С какой стороны летел аппарат, не уточняется. Кто атаковал училище, также не уточняется. Экспертное мнение и аналитика