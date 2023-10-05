Al Hadath: беспилотник атаковал военное училище в сирийском Хомсе
В результате удара погибли 11 человек, уточняет телеканал.
© Фото: Tino Plunert, ZB, Global Look Press
Беспилотник атаковал военное училище в сирийском городе Хомс, передает Аl Hadath.
По данным телеканала, учебное заведение атаковали во время проведения церемонии выпуска курсантов. Жертвами удара стали 11 человек.
Ранее телеканал сообщил, что в результате атаки погибли 54 человека, позже информация была скорректирована.
С какой стороны летел аппарат, не уточняется. Кто атаковал училище, также не уточняется.