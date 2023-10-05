Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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Российский лидер Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президент подписал в минувший вторник, 3 октября.

Артиста отметили за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Также награду получила артистка Татьяна Шатилова.

Гоша (Юрий) Куценко с 2008 года работает в Театре Моссовета. За свою карьеру он сыграл десятки ролей, в том числе в кино.

В 2018 году актер был награжден президентом медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.