Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с послом Мьянмы Лвином У

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Замглавы российского оборонного ведомства Александр Фомин встретился с послом Мьянмы Лвином У. В Минобороны России заявили, что стороны подтвердили стремление эффективно задействовать потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

Фомин поздравил Лвина У с назначением на должность замминистра иностранных дел Мьянмы. Замминистра обороны поблагодарил его за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны подтвердили стремление эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

В августе Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Ирана Киумарсом Хейдари. Стороны обсудили сотрудничество Москвы и Тегерана в военной и военно-технической сферах, а также обсудили вопросы безопасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.