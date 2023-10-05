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Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с послом Мьянмы Лвином У

16:03 05.10.2023
Стороны подтвердили стремление эффективно задействовать потенциал для углубления сотрудничества в сфере обороны.
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с послом Мьянмы Лвином У
© Фото: Минобороны России
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Замглавы российского оборонного ведомства Александр Фомин встретился с послом Мьянмы Лвином У. В Минобороны России заявили, что стороны подтвердили стремление эффективно задействовать потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

Фомин поздравил Лвина У с назначением на должность замминистра иностранных дел Мьянмы. Замминистра обороны поблагодарил его за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны подтвердили стремление эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

В августе Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Ирана Киумарсом Хейдари. Стороны обсудили сотрудничество Москвы и Тегерана в военной и военно-технической сферах, а также обсудили вопросы безопасности. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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